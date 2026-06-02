Букмекерская компания Fonbet ярко завершила европейский футбольный сезон, организовав новый тур для участников своей программы лояльности.

FONBET подарил клиентам поездку в Будапешт FONBET

На этот раз VIP-клиенты первого букмекера отправились в столицу Венгрии — Будапешт, чтобы познакомиться с достопримечательностями города, посетить местную винодельню и вживую увидеть финал Лиги чемпионов УЕФА — одно из главных спортивных событий года!

Гостей ожидал просмотр матча из комфортабельной ложи, а компанию им составил экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Участники получили уникальную возможность не только насладиться зрелищным финалом, но и пообщаться с легендой российского футбола, обсудить ключевые моменты игры и поделиться впечатлениями от незабываемого футбольного вечера.

Подобные поездки уже стали регулярной частью программы лояльности: только за последний год клиенты FONBET побывали на Суперкубке УЕФА в Италии, матчах квалификации ЧМ-2026 в Армении и Грузии, Эль Класико в Испании, зимних сборах ПФК ЦСКА и играх WTA 1000 в ОАЭ, международном киберспортивном турнире в Казахстане и финале Лиги Европы УЕФА в Турции.

Присоединиться к VIP-клубу FONBET и узнать подробности можно на сайте компании.