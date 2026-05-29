На церемония закрытия Fonbet Чемпионата КХЛ нападающий «Локомотива» Максим Березкин стал обладателем трофея за самый ценный гол в дополнительное время.

Каждая шайба «Локомотива» приближала клуб к победе в Кубке Гагарина. Все они ценны, но одна буквально перевернула игру. Ее забросил Максим Березкин во втором овертайме седьмого матча полуфинала с «Авангардом».

Время решающей шайбы указано на циферблате именных часов, которые Максиму вручил управляющий акционер FONBET — Валентин Голованов.

Сегодня очень трогательная церемония. Наша номинация называется Герой FONBET OVERTIME. И очень часто этот герой одним голом меняет судьбу — минимум матча, часто серии, иногда и судьбу Кубка Гагарина. За этим броском стоит тысяча часов тренировок и тысяча минут на льду. И когда вокруг эмоциональный ураган, очень важно реализовать свои умения, навыки, которые отточены на тренировках. В этом году у нас в финале не было овертаймов, но было несколько важных в полуфиналах. Немного о контексте этой игры. Счет 3:3, «Авангард» прижимает «Локомотив» к воротам. И вдруг два игрока ярославцев отрываются, Максим Березкин забрасывает победный гол и отправляет свою команду в финал! Валентин Голованов управляющий акционер компании FONBET

Эти часы отражают большой вклад игрока в достижение цели. Прозрачная задняя крышка позволяет увидеть работу механизма. А кабошон на заводной головке персонального трофея украшен рубином.

Часы изготовили на заводе «‎Павелъ Буре», который был официальным поставщиком Императорского двора с 1899 года.

Здесь много прекрасных людей! Хочу поблагодарить Лигу за развитие хоккея в России. За то, что становится все интереснее и победы даются тяжелее. Также хочу поблагодарить руководство «Локомотива», тренерский штаб, персонал. Конечно же, тех мужиков, с которыми мы завоевали второй Кубок подряд , это дорогого стоит. И что касается моего гола в овертайме, он может быть был не таким красивым , но забить в седьмом матче в полуфинале Кубка Гагарина дорогого стоит. Увидеть лица партнеров, лица лучших болельщиков города Ярославль. Это настоящее счастье, триумф. Я благодарен, что добился этого с нашей командой и в этом городе. Спасибо всем! Максим Березкин

Также за решающий гол в полуфинале Березкин получил коллекционную карточку, став героем этой стадии плей-офф. Всего в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина было сыграно 188 FONBET OVERTIME.

И финал этого сезона дал начало еще одной традиции — вручение Кубка Героя #FONBETOVERTIME. Теперь переходящий трофей еще больше подчеркивает преемственность и высокий статус звания обладателя героя сезона!