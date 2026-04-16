Букмекерская компания BetBoom объявляет о старте продаж билетов категории раннего доступа на уникальное событие лета 2026 года — фестиваль BetBoom База: The International 2026.

Мероприятие пройдет 22–23 августа на территории Дизайн завода в Москве.

BetBoom База меняет подход к просмотру The International: в отличие от стандартного пабстомпа, где зрители собираются на стадионе и смотрят матч на большом экране, здесь турнир встраивается в городскую жизнь. Организаторы показывают, что киберспорт — это уже не развлечение для узкой аудитории, а масштабное событие в формате лайфстайл‑фестиваля.

Гостей ждут не просто трансляции матчей, а гастрономические площадки, интерактивные зоны и музыкальная программа. Место подойдёт и поклонникам Dota 2, и тем, кто хочет провести время в необычной атмосфере — прогуляться по городу и послушать музыку.

Почему BetBoom База — это новый стандарт развлечений:

1. Экспертиза на стыке индустрий

BetBoom База — пространство, где технологичность турнира сочетается с эстетикой современного фестиваля. Опираясь на экспертизу Unity, бренд реализует проект, где культурные коды музыки, моды и киберспорта объединяются в единое целое, задавая новую планку качества для индустрии.

2. Пространство-трансформер

Территория Дизайн завода превратится в гигантский фотоспот с уникальным визуалом. Это полноценное пространство для жизни фестиваля: здесь можно смотреть трансляции, играть самим и просто тусоваться. Каждая зона сделана так, чтобы стать идеальным фоном для фото и видео.

3. Масштабная музыкальная программа

Хедлайнером фестиваля станет один из самых ярких представителей новой русской сцены, имя которого пока не раскрывается. В лайнапе будут топовые артисты, что гарантирует событию статус главной точки притяжения для аудитории 18–35 лет.

4. Профессиональная киберспортивная сцена

Прямая трансляция финальных этапов The International 2026 из Шанхая пройдет в сопровождении лучших русскоязычных комментаторов и аналитиков индустрии. Для максимального комфорта зрителей оборудована как Главная сцена с дополнительными экранами и просторными VIP-трибунами на ~1500 мест, так и дополнительные просмотровые зоны.

5. Интерактив и блогеры

В программу включены интерактивные активации от ключевых лидеров мнений киберспортивного и развлекательного сегментов. Их участие трансформирует роль гостя: здесь вы становитесь полноценным участником шоу, а не просто пассивным наблюдателем.

Мы создаём формат, который объединит разные сценарии — от просмотра любимых матчей до полноценного городского фестиваля. Мы сознательно делаем его понятным для широкой аудитории: гости смогут смотреть стримы, послушать музыку, встретиться с друзьями и просто провести время в городе.

Юрий Эрмантраут Президент букмекерской компании BetBoom

Для нас это ещё один шаг к тому, чтобы киберспорт стал частью повседневной городской культуры. Я буду там с открытия и до заката!

BetBoom и Unity уже создали вместе множество знаковых событий в мире киберспорта, пересекаясь в таких масштабных проектах, как турниры BetBoom Dacha в Дубае и Сербии и Fissure Playground, а также в организации коммьюнити-кастов и ярких afterparty на Bali Major и PGL CS2 Major в Копенгагене, громких медиа-битв (BetBoom ALL-STAR 5X5 и BetBoom Streamers Battle) и уникальных акций, таких как, например, проект Team Spirit Lobby на BLAST Austin Major.

Старт продаж первой партии билетов — 16 апреля. Специальная цена будет действовать ограниченный период или до исчерпания квоты. В стоимость билета входит доступ ко всем зонам фестиваля, участие в интерактивах и возможность присутствовать на концертах.

ДЕТАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Дата: 22–23 августа 2026 года.

Место: Дизайн завод, Москва (ул. Большая Новодмитровская, 36).

Оператор события: Агентство Unity.

Сайт для покупки билетов: https://betboombaza.ru/

Оператором проекта выступило креативное агентство Unity, которое уже более 12 лет успешно реализует масштабные ивенты на пересечении музыки, моды и культуры.