БК Fonbet пятый год подряд возглавляет рейтинг букмекерских компаний, составленный РБК Исследования.

Fonbet возглавил рейтинг букмекерских компаний
Результаты рейтинга были объявлены 16 марта на ежегодном бизнес-завтраке для лидеров индустрии ставок, спортивного сектора и государства.

Всего при составлении рейтинга учитывалось 15 критериев: аналитики РБК брали в расчет возраст компании, объемы спонсорских контрактов, а также сумму целевых отчислений направленных на поддержку спортивных федераций и участие в благотворительных и социальных инициативах.

Рейтинг букмекеров Фонбет
Будучи лидером отрасли, мы стараемся сохранять свои позиции и делаем все возможное, чтобы индустрия продолжала динамично развиваться. При этом мы не забываем о поддержке отечественного спорта. Нам удалось сохранить большинство контрактов с партнерами из числа спортивных лиг, федераций, турниров, отдельных клубов и спортсменов, а также увеличить инвестиции в социальное направление несмотря на шестидесятикратный рост налоговой нагрузки на отрасль. Тем не менее, мы понимаем, что маркетинговые бюджеты скорее всего сократятся на 40-50%.Валерия Купиназаместитель директора FONBET по маркетингу, пиар и социальным проектам

По итогам 2025 года, FONBET выплатил 14.3 млрд рублей в виде обязательных целевых отчислений на развитие спорта.  Эти средства будут распределены между спортивными федерациями и аккумулированы Российским спортивным фондом, созданным по инициативе Президента РФ Владимира Путина.