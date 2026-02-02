Букмекерская компания БЕТ-М запускает акцию «Зимний турнир» — мультиспортивное соревнование, перенося состязательный дух зимнего спорта в формат турнира для широкой аудитории игроков.

Акция «Зимний турнир» пройдет со 2 февраля по 2 марта 2026 года и будет включать в себя 4 игровых периода, охватывая 6 различных видов спорта. Для участия в акции необходимо заключать пари* с суммой от 500 рублей и коэффициентом не ниже 1.30.

Каждое пари, соответствующее условиям, приносит участнику баллы, которые формируют его позицию в турнирной таблице, а пари вида экспресс удваивают баллы. Всего по итогам турнира будет разыграно порядка 600 тысяч рублей!

Каждый участник может получить до четырех фрибетов за весь срок акции. Фрибет начисляется на специальный бонусный баланс участника акции. Фрибет** можно использовать для заключения пари ординар или экспресс-пари в течение 7 дней на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 3.5.

Получай баллы, поднимайся в турнирной таблице и забирай фрибет по итогам каждого игрового периода! Подробности акции на сайте.

*Расчет пари должен быть осуществлен до 11:59 (UTC +3) каждого из турнирных периодов. В акции учитываются пари на такие виды спорта, как: Футбол, Теннис, Настольный теннис, Баскетбол, Е-Футбол, Волейбол.

**Пари на спортивные события по виду спорта «Нарды» не учитываются для отыгрыша фрибета.