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    Третьяк назвал главную проблему сборной России на олимпийском турнире

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк признался, что его разочаровала игра сборной России на олимпийском турнире в Пекине.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    В финале сборная России проиграла команде Финляндии (1:2).

    «По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения. Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили.

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    • Плюс большинство молчало почти весь турнир. Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    Ранее Третьяк ранее сообщил, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов продолжит работу с командой и будет готовить ее к ЧМ-2022.

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