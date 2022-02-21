Третьяк назвал главную проблему сборной России на олимпийском турнире

Президент Федерации хоккея России (ФХР)признался, что его разочаровала игра сборной России на олимпийском турнире в Пекине.

В финале сборная России проиграла команде Финляндии (1:2).

«По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения. Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили.

Плюс большинство молчало почти весь турнир. Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее Третьяк ранее сообщил, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов продолжит работу с командой и будет готовить ее к ЧМ-2022.

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