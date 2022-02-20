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    Терещенко: Российский хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал поражение сборной России от Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

    Российские хоккеисты проиграли финнам в финале Олимпиады
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    Российские хоккеисты проиграли финнам в финале Олимпиады

    «Всё по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами. Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачев. Ну и Федотов молодец.

    Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее.

    В третьем периоде моментов у Финляндии было больше. Они были ближе к третьему голу, чем мы — ко второму.

    Нам надо развивать молодежь. Потому наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря. А так — молодцы. Поздравляю всех с серебром», — приводит слова Терещенко «Чемпионат».

    Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сообщил, что Алексей Жамнов продолжит работу с командой и будет готовить ее к ЧМ-2022.

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