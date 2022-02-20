Жамнов: Ничего нового от Финляндии не увидели, пропущенные шайбы — рабочие

Алексей Жамнов

Главный тренер сборной России по хоккеюпрокомментировал поражение от Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Поблагодарил ребят, весь персонал, наш коллектив, который на протяжении месяца готовился к Играм. В целом благодарю ребят, они полностью выложились. Жизнь на этом не заканчивается, впереди еще много соревнований, где нужно выходить и доказывать, что мы находимся в элите хоккея.

Ничего нового от Финляндии не увидели, они плотно играют на всех участках поля. Просили ребят больше контролировать шайбу и доводить ее до ворот. Пропущенные шайбы — рабочие, сейчас тяжело что-то комментировать, в голове много эмоций.

Хоккей немного меняется, становится более плотным. Он стал более прямолинейный, любая ошибка может привести к взятию ворот. Если посмотрите на все команды на турнире, не могу сказать, что был комбинационный хоккей.

Мне было бы интересно дальше работать в сборной России, как будет дальше судьба складываться — посмотрим», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сообщил, что Жамнов продолжит работу с командой и будет готовить ее к ЧМ-2022.

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