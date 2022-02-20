Главный тренер сборной Финляндии: Не чувствую себя национальным гером, я — обычный финн

Главный тренер сборной Финляндии по хоккеюпрокомментировал победу над(2:1) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Честь тренировать сборную и получить шанс играть за золото на Олимпиаде, тем более — выиграть его. Мы сотворили спортивную историю Финляндии. Счастливы, как играли сегодня против очень сильной команды России. У них было не так много шансов, а когда появлялись, Сятери был великолепен. Мы заслужили эту победу, и, думаю, народ Финляндии рад.

Не чувствую себя национальным героем — чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и здорово, что мне удалось сказать свое слово в истории финского хоккея с прекрасной командой.

Я слышал пару минут назад, что наш президент знает, что мы выиграли, и, может быть, мы с ним увидимся», — приводит слова Ялонена «Чемпионат».

Сборная Финляндии впервые в своей истории выиграла олимпийский турнир по хоккею.

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