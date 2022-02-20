Третьяк о победе Финляндии: Что вы хотите, у них 270 катков на 5 млн людей

Президент Федерации хоккея Россиипризнался, что его не удивила победа сборной Финляндии на олимпийском турнире.

В финале финны одержали победу над сборной России (2:1).

«Финны долго шли к олимпийскому золоту. Что вы хотите, у них на 5 миллионов людей 270 катков. Они планомерно занимаются хоккеем.

У них в каждом маленьком городке есть тренировки и площадки. В НХЛ у них очень много игроков, и в КХЛ их много, они на первых ролях. Образованные, техничные игроки с характером. Можно их поздравить, они действительно здорово отыграли этот турнир.

Ребята очень старались, здорово играли в защите. Вратарь наш Иван Федотов — красавец, считаю, что он отыграл классно.

Что касается нападения, конечно, хотелось бы больше забивать. Трудно стать олимпийским чемпионом с одной заброшенной шайбой. Мало забивали. Играли две равные команды. Просто удача была сегодня на стороне Финляндии.

В Корее мы выиграли золото четыре года назад, здесь выиграли серебро. Это достойный результат.

До этих двух турниров у нас на Олимпиадах вообще ничего не было, только в 2002 году бронза была на Играх в США», — приводит слова Третьяка РБК.

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