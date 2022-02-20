Комаров: Мы все мечтали выиграть золото на Олимпиаде. У Финляндии есть большой шанс

Форвард сборной Финляндииназвал победу в финале Олимпиады-2022 мечтой.

Финская команда встретится со сборной России 20 февраля, начало — в 07:10 по московскому времени.

«Для нас это очень приятно. Мы все, когда начинали играть, мечтали выиграть золото на Олимпиаде. Есть большой шанс. Будем готовиться», — сказал нападающий, представляющий СКАв эфире Первого канала.

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