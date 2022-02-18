Резцова: В масс-старте была лотерея. Пятое место — это классно

Российская биатлонисткапризналась, что довольна своим результатом в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Резцова заняла пятое место. Золотую медаль выиграла француженка Жюстин Брезаз-Буше.

«Когда бежала, мне до конца третьего круга говорили, что гонка еще не началась. Я это прекрасно понимала, потому что очень много показательных гонок, где все решается на последнем рубеже.

Самое интересное, что я каждый раз видела лидеров на штрафном круге. Я знала, что нужно работать на последнем рубеже и придерживалась своей тактики, что надо встать перед девчонками.

Сегодня действительно была лотерея, но я считаю, что даже мне в ней повезло. Пятое место — это классно. Сегодня я весела, довольна, счастлива, я выдохнула», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

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