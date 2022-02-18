Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису»
  • 10:27
    • Фристайлист Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
  • 09:33
    • Сборная Финляндии обыграла Словакию и вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады
  • 10:40
    • Француженка Брезаз-Буше победила в масс-старте на ОИ-2022, Резцова — пятая
  • 06:58
    • Бах: Не уверен, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия
    Все новости спорта

    Резцова: В масс-старте была лотерея. Пятое место — это классно

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что довольна своим результатом в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

    Кристина Резцова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристина Резцова

    Резцова заняла пятое место. Золотую медаль выиграла француженка Жюстин Брезаз-Буше.

    «Когда бежала, мне до конца третьего круга говорили, что гонка еще не началась. Я это прекрасно понимала, потому что очень много показательных гонок, где все решается на последнем рубеже.

    Самое интересное, что я каждый раз видела лидеров на штрафном круге. Я знала, что нужно работать на последнем рубеже и придерживалась своей тактики, что надо встать перед девчонками.

  • Губерниев назвал главную ошибку Резцовой в масс-старте
  • Читайте по теме

    • Сегодня действительно была лотерея, но я считаю, что даже мне в ней повезло. Пятое место — это классно. Сегодня я весела, довольна, счастлива, я выдохнула», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли российская команда пробиться в финал?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Торино»?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • «Лилль» потеряет очки в домашнем матче с «Метцем»?
  • «Лилль» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие