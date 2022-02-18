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    Француженка Брезаз-Буше победила в масс-старте на ОИ-2022, Резцова — пятая

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше завоевала золотую медаль в гонке масс-стартом на Олимпиаде в Пекине.

    Жюстин Брезаз-Буше
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    Жюстин Брезаз-Буше

    Брезаз-Буше, допустив четыре промаха, преодолела дистанцию за 40 минут 18 секунд

    Второй финишировала норвежка Тириль Экхофф.

    Бронзовую медаль выиграла еще одно биатлонистка из Норвегии Марте Ройселанд.

    Лучшей из россиянок стала Кристиан Резцова, занявшая пятое место. На четырех огневых рубежах она допустила шесть промахов.

    Ульяна Нигматуллина стала 17-й, а Ирина Казакевич — 20-й.

    Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022
    Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12,5 км

    1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 40.18,0 (4 промаха)
    2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание +15,3 (4)
    3. Марте Ройселанд (Норвегия) — +34,9 (4)
    4. Маркета Давидова (Чехия) — +53,4 (4)
    5. Кристина Резцова (Россия) — +01.11,0 (6)
    6. Жюли Симон (Франция) — +01.22,6 (6)
    7. Юлия Джима (Украина) — +01.25,7 (3)
    8. Франциска Пройсс (Германия) — +01.26,4 (4)
    9. Эльвира Эберг (Швеция) — +01.37,7 (4)
    10. Анна Сола (Белоруссия) — +01.39,2 (8)

    17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.56,3 (6)
    20. Ирина Казакевич (Россия) — +03.16,6 (7)

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