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    Губерниев назвал главную ошибку Резцовой в масс-старте

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Лучшей среди российских биатлонисток стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.

    «Реальная борьба за медаль от Резцовой. Но шесть промахов — это, конечно, очень много. Сделала бы четыре — была бы медаль.

    Неоправданно резко начала, на это ее настраивал Норицын. Мне кажется, надо было помедленнее.

    Погода была такая, что гонка стала лотерейной. Две награды у Кристины есть на этих Играх, она еще молодая. Впереди у нее не одна Олимпиада. Всё еще будет», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

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