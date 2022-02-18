Губерниев назвал главную ошибку Резцовой в масс-старте

Известный комментаторпрокомментировал результаты женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

Лучшей среди российских биатлонисток стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.

«Реальная борьба за медаль от Резцовой. Но шесть промахов — это, конечно, очень много. Сделала бы четыре — была бы медаль.

Неоправданно резко начала, на это ее настраивал Норицын. Мне кажется, надо было помедленнее.

Погода была такая, что гонка стала лотерейной. Две награды у Кристины есть на этих Играх, она еще молодая. Впереди у нее не одна Олимпиада. Всё еще будет», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

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