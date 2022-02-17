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    Кожевников о матче со Швецией: Все будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча между сборными России и Швеции в полуфинале олимпийского турнира по хоккею в Пекине.

    В четвертьфинале сборная России выиграла у Дании (3:1)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В четвертьфинале сборная России выиграла у Дании (3:1)

    «Россия и Швеция — равные соперники. Но это полуфинал, поэтому нам надо выиграть. У шведов слабых сторон практически нет, как и у нас.

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    • Все будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

    Матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля, начало — в 16:10 мск.

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