Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»
  • 09:28
    • Канадские хоккеистки выиграли олимпийский турнир в Пекине
  • 06:58
    • Прерванный МЧМ по хоккею пройдет в августе в Канаде
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом»
  • 23:02
    • «Атлетико» проиграл аутсайдеру Примеры
    Все новости спорта

    Терещенко: Результат у сборной России есть, а солидности в игре — вообще нет

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от матча между сборными России и Швеции в полуфинале олимпийского турнира по хоккею в Пекине.

    Алексей Терещенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Терещенко

    «Хочется думать, что у нас хорошие шансы в полуфинале со Швецией. Результат у нас пока есть, но солидности в игре вообще нет.

    Матч со Швецией для нас проверка — что-то вроде с Чехией. Шведы — опасный соперник, очень приличная команда даже без игроков из НХЛ.

    В начале Олимпийских игр их всерьез не воспринимали: все говорили, что есть чехи, мы и все. А теперь мы видим, что произошло — они выбили канадцев.

  • Крикунов: По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься, что происходит со сборной России
  • Читайте по теме

    • Но в полуфинале нам нужна только победа. Иначе мы сможем рассчитывать максимум на бронзу, а это нас не устроит. Мы приехали за золотом!», — приводит слова Терещенко «Чемпионат».

    Матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля, начало — в 16:10 мск.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
  • «Зенит» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие