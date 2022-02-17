Терещенко: Результат у сборной России есть, а солидности в игре — вообще нет

Трехкратный чемпион мираподелился ожиданиями от матча между сборнымив полуфинале олимпийского турнира по хоккею в Пекине.

«Хочется думать, что у нас хорошие шансы в полуфинале со Швецией. Результат у нас пока есть, но солидности в игре вообще нет.

Матч со Швецией для нас проверка — что-то вроде с Чехией. Шведы — опасный соперник, очень приличная команда даже без игроков из НХЛ.

В начале Олимпийских игр их всерьез не воспринимали: все говорили, что есть чехи, мы и все. А теперь мы видим, что произошло — они выбили канадцев.

Но в полуфинале нам нужна только победа. Иначе мы сможем рассчитывать максимум на бронзу, а это нас не устроит. Мы приехали за золотом!», — приводит слова Терещенко «Чемпионат».

Матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля, начало — в 16:10 мск.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.