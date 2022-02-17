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    Крикунов: По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься, что происходит со сборной России

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался по поводу не самой эффективной игре команды в неравных составах на олимпийском турнире в Пекине.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    В полуфинале сборная России сыграет с командой Швеции. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 16:10 мск.

    «Именно этот фактор и организация игры станут ключевыми в решающих играх Олимпиады. Пока в Пекине наши ребята еще не сыграли ни с одной сильной командой.

    С датчанами, которых должны легко проходить, возникли проблемы. Что в матче в группе, то и в четвертьфинале. По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься над тем, что происходит. Мы раньше эту сборную и соперником не считали, сейчас выгрызаем победу с трудом. Нам повезло и тогда, и сейчас. А так забили бы они и в группе, да и сегодня действовали бы еще более слаженно и могли сравнять счет в третьем периоде.

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    • И еще: я поражен, почему сборная так убого играет в большинстве? Очевидно, что нам как раз не хватает форвардов, способных действовать креативно и импровизировать. Я имею в виду Кузьменко и Бурдасова. Шведы в таком академичном хоккее нас переиграют», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

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