Россиянка Чирцова не смогла пройти в полуфинал ски-кроссе на ОИ-2022

Российская фристайлисткане смогла выйти в полуфинал в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

В третьем четвертьфинальном заезде Чирцова заняла последнее, четвертое место. В полуфинал выходят две лучших спортсменки из каждого заезда.

Чирцова показала лучший результат среди всех россиянок. Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина выбыли в 1/8 финала.

Финал в женском ски-кроссе состоится сегодня, 17 февраля.

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