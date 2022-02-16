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    Сборная Швеции по хоккею выбила Канаду и сыграет с Россией в полуфинале ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Швеции одержала победу над командой Канады (2:0) в матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт лишь в середине третьего периода — отличился Лукас Валльмарк. А на последней минуте Антон Ландер снял все вопросы о победителе, отправив шайбу в пустые канадские ворота.

    Сборная Швеции станет соперником команды России в полуфинале олимпийского турнира. Игра состоится 18 февраля. В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.

    Встреча за 3-е место состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.

    Сборная Канады впервые с 2006 года осталась без медалей Олимпийских игр: в Турине канадцы заняли седьмое место.

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