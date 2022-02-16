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    Сборная России заняла четвёртое место в мужской эстафете на 5000 м в шорт-треке на ОИ

    Пекин-2022 Шорт-трек
    Сборная России, в составе которой выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян, заняла четвёртое место в мужской эстафете на дистанции 5000 м программы шорт-трека зимних Олимпийских игр, проходящих в Пекине.

    Елистратов Семен
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    Елистратов Семен

    Победу одержала сборная Канады, второе место досталось сборной Южной Кореи, третья ступень подиума досталась итальянцам.

    Соревнования по шорт-треку среди мужчин в эстафете на 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 11 и 16 февраля в Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили восемь сборных.

    В заявке каждой страны находились пять конькобежцев, но в забеге могли принять участие только четыре из них. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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