Сборная России заняла четвёртое место в мужской эстафете на 5000 м в шорт-треке на ОИ

Сборная России, в составе которой выступали, заняла четвёртое место в мужской эстафете на дистанции 5000 м программы шорт-трека зимних Олимпийских игр, проходящих в Пекине.

Победу одержала сборная Канады, второе место досталось сборной Южной Кореи, третья ступень подиума досталась итальянцам.

Соревнования по шорт-треку среди мужчин в эстафете на 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 11 и 16 февраля в Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили восемь сборных.

В заявке каждой страны находились пять конькобежцев, но в забеге могли принять участие только четыре из них. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.

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