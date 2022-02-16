Сборная России заняла четвёртое место в мужской эстафете на 5000 м в шорт-треке на ОИ

Победу одержала сборная Канады, второе место досталось сборной Южной Кореи, третья ступень подиума досталась итальянцам.
Соревнования по шорт-треку среди мужчин в эстафете на 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 11 и 16 февраля в Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили восемь сборных.
В заявке каждой страны находились пять конькобежцев, но в забеге могли принять участие только четыре из них. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.
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