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    Быков о матче со Швецией: Скандинавы очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    В четвертьфинале «Тре крунур» выбили команду Канады, победив со счетом 2:0.

    «Жду хорошей игры и победы! Самое главное — результат в нашу пользу. У шведов тоже достаточно интересная и сбалансированная команда, как и у Канады, с которой мы уже не сыграем.

    Скандинавы очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота. Сейчас нужно получить информацию о матче шведов.

    Тренерский штаб и наши специалисты разберут игру Швеции с Канадой и уже составят план на игру. Командные действия будут нашим козырем. Лидеры потянут всех за собой.

    Понравилось, что в последнем матче и защитники выстрелили, и наш капитан. С каждым матчем мы видим намного более слаженную игру» — сказал Быков «Спорт-Экспрессу».

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