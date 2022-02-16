Быков о матче со Швецией: Скандинавы очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота

Бывший главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от матча против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

В четвертьфинале «Тре крунур» выбили команду Канады, победив со счетом 2:0.

«Жду хорошей игры и победы! Самое главное — результат в нашу пользу. У шведов тоже достаточно интересная и сбалансированная команда, как и у Канады, с которой мы уже не сыграем.

Скандинавы очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота. Сейчас нужно получить информацию о матче шведов.

Тренерский штаб и наши специалисты разберут игру Швеции с Канадой и уже составят план на игру. Командные действия будут нашим козырем. Лидеры потянут всех за собой.

Понравилось, что в последнем матче и защитники выстрелили, и наш капитан. С каждым матчем мы видим намного более слаженную игру» — сказал Быков «Спорт-Экспрессу».

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