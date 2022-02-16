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    Биатлон, женщины, эстафета на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    В 10:45 на Олимпиале-2022 в Пекине начнется женская эстафета в биатлоне.

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    Накануне мужская команда в драматичнейшей гонке выиграла бронзу.

    У женщин: первой на старт выйдет Ирина Казакевич, следом побежит Кристина Резцова, на третьем этапе — Светлана Миронова, на последнем — Ульяна Нигматуллина.

    Главные фавориты — шведки Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна и Эльвира Оберг. Конкуренцию им составит Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) и Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон).

    Прямая трансляция биатлона — в 10:45 на телеканале «Россия 1». Комментатор — Дмитрий Губерниев.

    Онлайн-трансляцию смотрите на LiveSport.Ru.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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