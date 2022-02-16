Биатлон, женщины, эстафета на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

В 10:45 на Олимпиале-2022 в Пекине начнется

Накануне мужская команда в драматичнейшей гонке выиграла бронзу.

У женщин: первой на старт выйдет Ирина Казакевич, следом побежит Кристина Резцова, на третьем этапе — Светлана Миронова, на последнем — Ульяна Нигматуллина.

Главные фавориты — шведки Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна и Эльвира Оберг. Конкуренцию им составит Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) и Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон).

Прямая трансляция биатлона — в 10:45 на телеканале «Россия 1». Комментатор — Дмитрий Губерниев.

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