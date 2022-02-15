Швейцарская горнолыжница Сутер выиграла золото в скоростном спуске на Играх-2022

Коринн Сутер Фото: globallookpress.com
Она показала время 1 минута 31,87 секунды.
Серебряным призером стала представительница Италии София Годжа. Бронза досталась ее соотечественнице Наде Делаго.
Россиянка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат.
Сутер является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине, а также обладателем малого хрустального глобуса Кубка мира (2020).
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