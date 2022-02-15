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    Россиянка Таталина считает, что ее засудили в финале слоупстайла на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фристайл Сборная России
    Российская фристайлистка Анастасия Таталина заявила, что ее засудили на олимпийских соревнованиях по слоупстайлу.

    Анастасия Таталина
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    Анастасия Таталина

    По итогам лучшей попытки спортсменка заняла четвертое место, набрав 75,51 балла.

    «Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов.

    Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», — приводит слова Таталиной телерам-канал ОКР.

    Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86,56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86,23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82,06).

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