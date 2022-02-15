Россиянка Таталина считает, что ее засудили в финале слоупстайла на ОИ-2022

Российская фристайлистказаявила, что ее засудили на олимпийских соревнованиях по слоупстайлу.

По итогам лучшей попытки спортсменка заняла четвертое место, набрав 75,51 балла.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов.

Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», — приводит слова Таталиной телерам-канал ОКР.

Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86,56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86,23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82,06).

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