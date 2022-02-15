Российские конькобежцы проиграли норвежцам в финале командной гонки преследования на ОИ-2022

Россияне уступили норвежцам 2,39 секунды в золотом финале Фото: globallookpress.com
Серебряные медали выиграли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.
Россияне уступили норвежцам 2,39 секунды.
Третье место заняла сборная США, опередившая в бронзовом финале команду Нидерландов.
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