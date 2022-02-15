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    Милена Быкова: Это моя вторая Олимпиада без флага. Грустно, что ситуация не изменилась

    Чемпионка мира среди юниоров Милена Быкова выступала на Олимпиаде-2022 в составе сборной России по сноуборду. Перед стартом Игр в Пекине спортсменка делилась ожиданиями и надеждами с Владиславом Прусаковым

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    Милена Быкова
    Чемпионка мира среди юниоров Милена Быкова выступала на Олимпиаде-2022 в составе сборной России по сноуборду. Это уже вторые Игры в карьере 24-летней спортсменки — в Пхенчхане она заняла десятое место в гигантском параллельном слаломе. Улучшить результат в Пекине не удалось — сноубордистка из Татарстана не смогла пройти квалификацию, она проехала мимо синего флага во время спуска и была дисквалифицирована. Это интервью у победительницы этапов Кубка мира Владислав Прусаков взял эксклюзивно для LiveSport.Ru перед стартом игр в Пекине.
    — Через несколько дней начнется Олимпиада. Испытываете какое-либо волнение перед стартом?

    — Пока что никакого волнения не испытываю. Надеюсь, что на самом старте его тоже не будет. Сейчас все здорово. У меня очень насыщенные дни. Недавно прилетели в Китай и на данный момент наслаждаемся олимпийской обстановкой.

    Никак себя не настраиваю на нужный лад. Я пытаюсь сделать так, будто это обычные дни. Просто готовлюсь к старту и проверяю снаряжение. Хочется, чтобы на турнире все получилось также, как и на тренировках.

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    • В принципе проблем никаких и нет. Сейчас такие насыщенные дни, что мы много времени гуляем и знакомимся с обстановкой. Могу сказать, что в Китае очень приветливые люди. Также я довольно часто общаюсь с партнерами по команде и это тоже успокаивает.

    — Успели отдохнуть и набраться сил на новогодних праздниках?

    — Я здорово провела время дома. Наконец-то повидалась с семьей. До новогодних праздников, начиная с августа, было очень много разъездов. Потом уже началась подготовка к сезону. Поэтому я была рада, что приехала домой. А вот в прошлом сезоне мы в течении 5 месяцев и вовсе не могли выехать из Европы в связи с пандемией.

    — Расскажите, чем занимаются сноубордисты в летнее время?

    Летом мы также много работаем, как и зимой. У нас начинаются сборы на специальных спортивных базах. Там мы бегаем, прыгаем, занимаемся со штангой. Делаем общую физическую и специальную подготовку, чтобы зимой быть готовыми к нагрузке в горах.

    Милена Быкова в Пхенчхане

    — Это будет ваша вторая Олимпиада. Придаст ли уверенности опыт?

    — Да, опыт безусловно поможет чувствовать себя увереннее. Было бы здорово улучшить результат. Но также мне хочется получить удовольствие от своего катания и испытать драйв. Тогда уж точно и результат будет хорошим.

    — Как оцените уровень сноуборда в нашей стране?

    — На данный момент у нас максимально сильная конкуренция и внутри сборной, и в мировом рейтинге. Это здорово и одновременно тяжело. Все ребята в составе нашей команды достаточно сильные. Многие из нас регулярно попадают на пьедестал на этапах Кубка мира. Ни один, так другой. И это здорово.

    Благодаря такой конкуренции у нас очень сильная команда. На каждой тренировке мы соревнуемся друг с другом и это подстегивает. Когда кто-то заехал на пьедестал, то ты говоришь себе: «В следующий раз подиум будет мой». Здорово, когда все в команде в отличной форме. Этот здоровый дух поддерживается даже на тренировках.

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    • — Что думаете о конкуренции на играх в Китае?

    — Сейчас очень много сильных девушек из Германии. Та же Эстер Ледецкая из Чехии поборется (Ледецкая завоевала золото в параллельном гигантском слаломе — прим. ред.) В нашей сборной тоже очень сильные девушки. Да и все те, кто приехал на Олимпиаду, настроены решительно. Но для меня самая тяжелая соперница — это я сама.

    — Как вам новая экипировка? Отличается от той, которая была на играх в Корее?

    — Экипировка просто великолепная. У нее классный дизайн. Есть много разных костюмов на все виды погоды, начиная от сланцев, солнечных очков и заканчивая зимними пуховиками. Новая экипировка сильно отличается от той, которая была в Пхенчхане.

    Тогда в Корее проходила первая зимняя Олимпиада. Сложилась впечатление, что к ней не совсем успели подготовиться. По крайней мере, такие выводы можно сделать, если сравнить экипировку. Нынешняя форма замечательная!

    Милена Быкова

    — Есть ли что-то необычное на турнирах в азиатских странах? На играх в Токио спортсмены жаловались на тесные номера и неудобные кровати.

    — Пока что мне не с чем сравнивать. Первая Олимпиада была в Корее, а игры в Пекине начнутся на днях. Но скажу, что очень сильно отличается еда. У них много своих продуктов, которых нет больше нигде. Если здесь пытаются готовить блюда европейской кухни, то они все равно получаются на азиатский вкус.

    Скажу, что тут великолепные кровати и матрасы. Условия хорошие. Здесь у нас эргономичные кровати. Ты можешь управлять ими с помощью пульта. Есть возможность поднять изголовье. Таким образом, можно оказаться в сидячем положении. Также есть возможность поднять и ноги. В общем, кровати просто изумительные.

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    • — Некоторые утверждают, что в Азии сухой и прохладный воздух. Согласны с этим?

    — Мы только начали тренироваться. В первый же день почувствовали, что здесь очень холодно. На горе температура примерно минус 25 градусов. Ладно бы если просто мороз, но тут еще и очень сильный ветер.

    Кстати говоря, ходят слухи, что на горе поливают снег водой. Возможно, из-за этого прохладнее, чем обычно. Но я лично еще не видела, чтобы его поливали.

    Если учесть, какие здесь сейчас морозы, то кому, как ни русским спортсменам, должно быть известно о выступлении в таких условиях? В этом плане нам должно быть проще, чем некоторым европейским атлетам.

    В 2019 году у нас был здесь в Китае этап Кубка мира. Перед началом старта всех сноубордистов должны пустить на произвольное катание, чтобы мы посмотрели на перепады трассы.

    Милена Быкова

    — Бывали в вашей карьере ситуации, когда приходилось выходить на старт в плохом состоянии? Что делать в таком случае?

    — Да, бывают разные ситуации. Но тут, в любом случае, приходится ехать турнир и выкладываться на все сто процентов. Твои соперницы точно также могут проснуться в плохом настроении и состояние никак не должно влиять на старт, так как мы все профессионалы.

    — Можно ли отнести сноуборд к одной из самых опасных олимпийских дисциплин?

    — Я бы так не сказала. Вообще любой профессиональный спорт является опасным, потому как здесь все работают на грани своих возможностей. Поэтому сноуборд такая же дисциплина, как и остальные. Нужно всегда быть внимательным и сконцентрированным. И еще очень важно выходить на гору отдохнувшим.

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    — Если упал во время заезда, то есть ли шансы на успех?

    — Есть, но очень небольшой. Должно повезти, чтобы твоя соперница тоже ошиблась. Но, конечно, лучше никаких помарок не допускать, потому как наш заезд длится буквально 40 или 50 секунд. Любая помарка и дрифт доски — это плюс 1 секунда к времени и большой минус к твоему успеху.

    — Как относитесь к тому, что вновь придется выступать без флага и гимна?

    — Конечно, это очень грустно, что на протяжении стольких лет ситуация не изменилась. К примеру, это моя вторая Олимпиада без флага и гимна. Но все равно многие знают, что мы из России. У нас уже разрешен триколор в отличии от тех игр, которые проходили в Корее. Хотя бы этому можно порадоваться.

    Милена Быкова

    — Если это не Олимпиада, то соревнования по сноуборду практически не показывают на ТВ. Где справедливость?

    — Вот у меня тоже часто возникает этот вопрос. Где справедливость? У нас такой красивый вид спорта. Хотелось бы больше трансляций.

    — Ранее вы говорили, что сноуборду нужен свой Конор МакГрегор, чтобы вид спорта стал популярнее. Кто им может стать?

    — Думаю, что это может быть любой спортсмен, который достиг многого в сноуборде. Это должен быть человек, который регулярно дает интервью и активно ведет соцсети. Также ему необходимо рассказывать, как можно больше про наш вид спорта. Про сноубордистов мало кто знает и поэтому трансляций очень немного. В нашей команде столько чемпионов. Нужно больше рассказывать про них.

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    • — Готовы ли вы стать тем самым МакГрегором в сноуборде?

    — Конечно, готова. Но нужно больше выигрывать, а не только фотографироваться и давать интервью. Очень тяжело держать тот самый баланс. Трудно одновременно успевать тренироваться и делиться о спортивной жизни.

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