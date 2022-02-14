Фетисов призвал сделать Валиеву знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов согласен с тем, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева должна быть знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

«Как мне идея сделать ее знаменосцем на закрытии игр? Почему нет? Это тоже будет поддержка, а любая поддержка сейчас приветствуется», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.

Ранее стало известно, что МОК не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется Валиева.

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