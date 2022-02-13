Российские керлингисты победили Италию на Играх-2022 в Пекине

Мужская сборнаяпо керлингу в пятом матче группового этапа обыграла команду Италии со счетом 10:7 (0:0, 3:0, 0:3, 3:0, 0:3, 0:0, 1:0, 0:1, 3:0).

Таким образом, российские керлингисты одержали три победы в пяти матчах.

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В следующем матче 15 февраля Россия встретится с Норвегией.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.