Российские керлингисты победили Италию на Играх-2022 в Пекине

Российские керлингисты Фото: globallookpress.com
Таким образом, российские керлингисты одержали три победы в пяти матчах.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
В следующем матче 15 февраля Россия встретится с Норвегией.
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