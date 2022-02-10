«Заявку на матч наберём». В женской сборной России новый случай заболевания ковидом

Главный тренер женской сборной Россиирассказал о новом случае заболевания коронавирусом в составе команды.

«Ольга Сосина и Екатерина Николаева выписаны. Сейчас они занимаются по индивидуальному плану, в ближайшее время они возобновят тренировки на льду. Марию Печникову забрали на изоляцию, у неё положительный тест на ковид, но нет симптомов.

На последнем занятии было 15 полевых игроков, двум защитникам дали отдохнуть, они также занимались индивидуально. Заявку на матч со швейцарками наберём, даже не сомневаюсь», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата».

В четвертьфинале сборная Россия сыграет с командой Швейцарии в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 мск.

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