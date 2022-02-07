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    Ковальчук: Кузьменко не может тренироваться в полную силы из-за травмы

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Менеджер сборной России на Олимпиаде Илья Ковальчук рассказал, почему нападающему СКА Андрею Кузьменко пришлось покинуть расположение национальной команды.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Есть травма, которая не дает ему тренироваться в полную силу. Медицинский штаб отправил информацию в ФХР, у них есть полная информация.

    Он пропускал тренировки в Новогорске. Скорейшего выздоровления ему, думаю, что в СКА хорошая медицинская служба, которая поможет ему подойти к плей-офф в хорошей форме», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее стало известно, что хоккеисты сборной России Сергей Плотников и Артем Анисимов прибыли на ОИ и сдали отрицательные тесты на ковид.

    Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 9 февраля. Сборная России в этот день сыграет против Швейцарии.

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