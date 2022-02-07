Ковальчук: Кузьменко не может тренироваться в полную силы из-за травмы

Менеджер сборной России на Олимпиадерассказал, почему нападающему СКАпришлось покинуть расположение национальной команды.

«Есть травма, которая не дает ему тренироваться в полную силу. Медицинский штаб отправил информацию в ФХР, у них есть полная информация.

Он пропускал тренировки в Новогорске. Скорейшего выздоровления ему, думаю, что в СКА хорошая медицинская служба, которая поможет ему подойти к плей-офф в хорошей форме», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что хоккеисты сборной России Сергей Плотников и Артем Анисимов прибыли на ОИ и сдали отрицательные тесты на ковид.

Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 9 февраля. Сборная России в этот день сыграет против Швейцарии.