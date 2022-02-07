Фазель резко высказался о скандале в матче Россия — Канада

Рене Фазель Фото: globallookpress.com
Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.
«Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не понимаю, что происходит на самом деле.
Я не представляю, что вообще возможно играть в хоккей в медицинских масках. Это же не имеет никакого смысла, по моему мнению. Я не представляю, как можно в контактном виде спорта играть в масках. Это просто невозможно», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».
После двух периодов россиянки проигрывают Канаде со счетом 1:4.