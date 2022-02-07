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    Фазель резко высказался о скандале в матче Россия — Канада

    Пекин-2022 Хоккей Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал скандал в матче олимпийского турнира между женскими сборными России и Канады по хоккею.

    Рене Фазель
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    Рене Фазель

    Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

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    • «Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не понимаю, что происходит на самом деле.

    Я не представляю, что вообще возможно играть в хоккей в медицинских масках. Это же не имеет никакого смысла, по моему мнению. Я не представляю, как можно в контактном виде спорта играть в масках. Это просто невозможно», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».

    После двух периодов россиянки проигрывают Канаде со счетом 1:4.

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