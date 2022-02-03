Стал известен состав сборной Франции по биатлону на смешанную эстафету на ОИ-2022

Кантен Фийон Майе Фото: globallookpress.com
Участие в гонке примут Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе, сообщает Ski-Nordique.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта (в биатлоне — 11). Игры-2022 завершатся 20 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная Франции заняла девятое место в медальном зачёте, завоевав 15 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.