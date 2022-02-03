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    • Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ-2022
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    Стал известен состав сборной Франции по биатлону на смешанную эстафету на ОИ-2022

    Пекин-2022 Биатлон
    Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды на смешанную эстафету, которая пройдёт в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в субботу, 5 февраля. Смешанная эстафета начнётся в 12:00 мск.

    Кантен Фийон Майе
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    Кантен Фийон Майе

    Участие в гонке примут Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе, сообщает Ski-Nordique.

    Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта (в биатлоне — 11). Игры-2022 завершатся 20 февраля.

    На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная Франции заняла девятое место в медальном зачёте, завоевав 15 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.

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