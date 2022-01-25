Вице-чемпион Олимпиады-2018 Трегубов сдал положительный тест на COVID-19

Скелетонистсдал два положительных теста на коронавирус во время сбора в Сочи.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан. По его словам, сейчас серебряный призер Олимпиады-2018 находится в Сочи на карантине.

«У Никиты Трегубова во время сбора в Сочи было два положительных результата на коронавирус.

Сейчас он находится в Сочи на карантине под наблюдением врачей ФМБА (Федерального медико-биологического агентства).

Основной состав находится в Новогорске, сегодня и завтра Никита должен сдать тесты на коронавирус — мы надеемся на отрицательные результаты и следим, как будет развиваться ситуация.

У всех остальных спортсменов сборной тесты отрицательные. У нас есть запасной Евгений Рукосуев. В Пекин вылетаем 31 января», — цитирует Чабана РИА Новости.

Олимпийские игры 2022 года стартуют 4 февраля.