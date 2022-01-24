Фетисов оценил состав сборной России на Олимпиаду-2022

Вячеслав Фетисов Фото: globallookpress.com
«Этот состав собран под Жамнова и его хоккей. Ничего такого, что бы вызвало удивление.
Мне, по большому счету, без разницы, кто в составе. Если они попали в него, значит, тренер понимает, что они способны решать задачи, которые перед ними стоят. Штабу виднее, кого брать, кого оставлять.
Задача вполне ясна — защитить олимпийское золото. Посмотрим, будем болеть за них», — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».
Сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).