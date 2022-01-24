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    Фетисов оценил состав сборной России на Олимпиаду-2022

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Этот состав собран под Жамнова и его хоккей. Ничего такого, что бы вызвало удивление.

    Мне, по большому счету, без разницы, кто в составе. Если они попали в него, значит, тренер понимает, что они способны решать задачи, которые перед ними стоят. Штабу виднее, кого брать, кого оставлять.

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    • Задача вполне ясна — защитить олимпийское золото. Посмотрим, будем болеть за них», — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».

    Сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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