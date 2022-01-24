Ковальчук допустил изменения в составе сборной России на ОИ-2022

Генеральный менеджер российской сборнойназвал крайний срок, когда состав олимпийской сборной России может претерпеть изменения.

«До 8-го февраля мы любого можем поменять. Окончательный состав будет 7-го или 8-го февраля, равные шансы у всех игроков есть. Еще 17 дней до первой игры, все в руках ребят, так мы им и сказали», — цитирует Ковальчука Sport24.

Напомним, в воскресенье, 23 января была объявлена окончательная заявка команды для участия на Олимпиаде в Пекине.

На групповом этапе олимпийского турнира россияне сыграют со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).