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    Ковальчук допустил изменения в составе сборной России на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Генеральный менеджер российской сборной Илья Ковальчук назвал крайний срок, когда состав олимпийской сборной России может претерпеть изменения.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «До 8-го февраля мы любого можем поменять. Окончательный состав будет 7-го или 8-го февраля, равные шансы у всех игроков есть. Еще 17 дней до первой игры, все в руках ребят, так мы им и сказали», — цитирует Ковальчука Sport24.

    Напомним, в воскресенье, 23 января была объявлена окончательная заявка команды для участия на Олимпиаде в Пекине.

    На групповом этапе олимпийского турнира россияне сыграют со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

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