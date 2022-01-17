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    Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон
    Сборная России по биатлону назвала спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Состав назвал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров на пресс-конференции.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

    Все запасные остаются в России. Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

    В настоящий момент лучшим россиянином в общем зачёте Кубка мира является Александр Логинов, который с 377 очками занимает шестое место. Лидирует француз Кентен Фийон Майе (581 очко). У женщин Кристина Резцова с 323 очками идёт на 12-м месте. Лидирует норвежка Марте Рёйселанд (651 очко).

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