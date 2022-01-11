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    Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Мужчины: Александр Большунов (Архангельская область), Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия), Илья Семиков (Республика Коми), Денис Спицов (Тюменская область), Александр Терентьев (Архангельская область/НАО), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Алексей Червоткин (Москва), Иван Якимушкин (Тюменская область).

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    Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

    Напомним, НХЛ ранее заверила, что российские игроки лиги не смогут поехать на ОИ-2022.

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