Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду в Пекине

Мужчины: Александр Большунов (Архангельская область), Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия), Илья Семиков (Республика Коми), Денис Спицов (Тюменская область), Александр Терентьев (Архангельская область/НАО), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Алексей Червоткин (Москва), Иван Якимушкин (Тюменская область).
Женщины: Лилия Васильева (Удмуртская Республика), Мария Истомина (Пермский край), Христина Мацокина (Республика Татарстан), Наталья Непряева (Архангельская область), Анастасия Рыгалина (Москва/Санкт-Петербург), Татьяна Сорина (Тюменская область), Вероника Степанова (Камчатский край), Юлия Ступак (Республика Коми).
Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.
Напомним, НХЛ ранее заверила, что российские игроки лиги не смогут поехать на ОИ-2022.