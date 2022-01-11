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    Назван состав сборной России по санному спорту на ОИ-2022

    Пекин-2022 Санный спорт
    Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов назвал состав команды для участия в Олимпийских играх. Нашу страну в Пекине представят девять спортсменов.

    Назван состав сборной России по санному спорту на ОИ-2022
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    Назван состав сборной России по санному спорту на ОИ-2022

    В заявку попали Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

    «Эти спортсмены занимают наивысшие позиции, и в соответствии с критериями наша федерация заявляет этих спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх в Китае.

    На тренерском совете эти критерии были утверждены, они основывались в этом сезоне на рейтинге Международной федерации санного спорта. Принимались в расчет лучшие результаты, показанные на четырех этапах Кубка мира из семи», — цитирует Чудинова ТАСС.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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