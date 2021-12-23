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    Сергачев от отказе НХЛ от Олимпиады: Мнением игроков не интересовались

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев прокомментировал решение НХЛ не участвовать в олимпийском хоккейном турнире.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «С приходом нового штамма вируса начали отменять встречи. В итоге перенесли больше 50 матчей. И по-моему, в соглашении, которое мы подписывали год назад, был такой пункт: если будут перенесены матчи, НХЛ вправе отказаться от Олимпиады.

    Вот они и отказались.

    По-моему, это не связано с профсоюзом игроков. НХЛ сама приняла такое решение. Никаких голосований не было вообще.

    Нашим мнением не интересовались.

    НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. И это их право по контракту — принять такое решение. Здесь ничего нельзя сказать.

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    • Конечно, я расстроился. Да и все расстроились. Даже те, кто и не хотел поехать из-за того, что мог попасть в китайский карантин. Но такой шанс поехать на Олимпиаду выпадает очень редко. Всем хотелось его использовать.

    Я знаю, что все русские ребята точно бы поехали. Забили бы на эти три-пять недель карантина. Сидели бы в комнате, носили маски. Мы бы на это пошли. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде.

    Но не получилось, и это очень расстраивает. Обидно даже не за себя, что не поеду. А за ребят постарше. Может быть, для них это была последняя Олимпиада. У нас в "Тампе" тот же Стивен Стэмкос играет. Проводит шикарный сезон. Он спокойно мог поехать в Пекин. Но, увы…

    А у меня, наверное, еще будет шанс съездить на такой турнир. Возраст пока позволяет…», — приводит слова Сергачева «Матч ТВ».

    Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

    До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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