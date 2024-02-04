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    НБА. «Лейкерс» выиграли у «Нью-Йорк Никс», «Атланта» победила «Голден Стэйт», «Кливленд» — «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс Атланта Хоукс Голден Стэйт Уорриорз Чикаго Буллз Сакраменто Кингз Даллас Маверикс Милуоки Бакс
    «Нью-Йорк» дома потерпел поражение от «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:113. Команда из Лос-Анджелеса прервала 9-матчевую победную серию «Никс».

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл — 36 очков и 10 передач. У победителей форвард Леброн Джеймс набрал 24 очка.

    Все прогнозы на НБА

    «Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:134 ОТ.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, набравший 60 очков.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 121:136.

    «Атланта Хоукс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 141:134 ОТ.

    «Чикаго Буллз» — «Сакраменто Кингз» — 115:123.

    «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 117:129.

    «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:113.

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:117.

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