НБА. «Лейкерс» выиграли у «Нью-Йорк Никс», «Атланта» победила «Голден Стэйт», «Кливленд» — «Сан-Антонио»

дома потерпел поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 105:113. Команда из Лос-Анджелеса прервала 9-матчевую победную серию «Никс».

Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл — 36 очков и 10 передач. У победителей форвард Леброн Джеймс набрал 24 очка.

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«Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:134 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, набравший 60 очков.

НБА. Результаты игрового дня

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 121:136.

«Атланта Хоукс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 141:134 ОТ.

«Чикаго Буллз» — «Сакраменто Кингз» — 115:123.

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 117:129.

«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:113.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:117.