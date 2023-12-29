«Денвер» выиграл у «Мемфиса», «Детройт» потерпел 28-е поражение подряд

«Бостон» одержал домашнюю победу над «Детройтом» — 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14).
В составе хозяев одним из лучших был латвийский центровой Кристапс Порзингис, набравший 35 очков. Джейсон Тейтум к 31 очку добавил 10 передач и 7 подборов.
У гостей самым активным был Кейд Каннингем, в активе которого 31 очко и 9 передач.
«Детройт» проиграл 28-й матч подряд и повторил самую продолжительную серию поражений в истории НБА. В следующем матче «Пистонс» сыграют дома с «Торонто».
«Денвер» разгромил на своей площадке «Мемфис» со счетом 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22).
Лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 26 очков, 14 подборов и 10 передач. Джамал Мюррэй набрал 23 очка и сделал 9 передач.
«Денвер» выиграл шестой матч подряд и прервал серию «Мемфиса» из четырех побед.
НБА. Результаты игрового дня
«Бостон» — «Детройт» 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)
«Чикаго» — «Индиана» 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)
«Нью-Орлеан» — «Юта» 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)
«Миннесота» — «Даллас» 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)
«Денвер» — «Мемфис» 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)
«Портленд» — «Сан-Антонио» 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)
«Голден Стэйт» — «Майами» 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)
«Лейкерс» — «Шарлотт» 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)