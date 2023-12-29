«Денвер» выиграл у «Мемфиса», «Детройт» потерпел 28-е поражение подряд

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никола Йокич Фото: twitter.com/nuggets

«Бостон» одержал домашнюю победу над «Детройтом» — 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14).

В составе хозяев одним из лучших был латвийский центровой Кристапс Порзингис, набравший 35 очков. Джейсон Тейтум к 31 очку добавил 10 передач и 7 подборов.

У гостей самым активным был Кейд Каннингем, в активе которого 31 очко и 9 передач.

«Детройт» проиграл 28-й матч подряд и повторил самую продолжительную серию поражений в истории НБА. В следующем матче «Пистонс» сыграют дома с «Торонто».

«Денвер» разгромил на своей площадке «Мемфис» со счетом 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22).

Лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 26 очков, 14 подборов и 10 передач. Джамал Мюррэй набрал 23 очка и сделал 9 передач.

«Денвер» выиграл шестой матч подряд и прервал серию «Мемфиса» из четырех побед.

НБА. Результаты игрового дня

«Бостон» — «Детройт» 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)

«Чикаго» — «Индиана» 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)

«Нью-Орлеан» — «Юта» 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)

«Миннесота» — «Даллас» 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)

«Денвер» — «Мемфис» 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)

«Портленд» — «Сан-Антонио» 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)

«Голден Стэйт» — «Майами» 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)

«Лейкерс» — «Шарлотт» 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)