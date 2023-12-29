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    «Денвер» выиграл у «Мемфиса», «Детройт» потерпел 28-е поражение подряд

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Детройт Пистонс Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Юта Джаз Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    «Бостон» одержал домашнюю победу над «Детройтом» — 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14).

    В составе хозяев одним из лучших был латвийский центровой Кристапс Порзингис, набравший 35 очков. Джейсон Тейтум к 31 очку добавил 10 передач и 7 подборов.

    У гостей самым активным был Кейд Каннингем, в активе которого 31 очко и 9 передач.

    «Детройт» проиграл 28-й матч подряд и повторил самую продолжительную серию поражений в истории НБА. В следующем матче «Пистонс» сыграют дома с «Торонто».

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    • «Денвер» разгромил на своей площадке «Мемфис» со счетом 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22).

    Лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 26 очков, 14 подборов и 10 передач. Джамал Мюррэй набрал 23 очка и сделал 9 передач.

    «Денвер» выиграл шестой матч подряд и прервал серию «Мемфиса» из четырех побед.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Бостон» — «Детройт» 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)

    «Чикаго» — «Индиана» 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)

    «Нью-Орлеан» — «Юта» 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)

    «Миннесота» — «Даллас» 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)

    «Денвер» — «Мемфис» 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)

    «Портленд» — «Сан-Антонио» 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)

    «Голден Стэйт» — «Майами» 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)

    «Лейкерс» — «Шарлотт» 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)

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