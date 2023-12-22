«Оклахома» выиграла у «Клипперс», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»

«Оклахома-Сити» одержала домашнюю победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23).
Атакующий защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко и сделал 8 подборов.
В составе «Клипперс» самым результативным стал Джеймс Харден, в активе которого 23 очка.
«Оклахома» прервала победную серию «Клипперс» из девяти матчей.
«Миннесота» выиграла на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28).
Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс к 27 очкам добавил 7 подборов. Еще 21 очко хозяевам принес Карл-Энтони Таунс.
В калифорнийской команде выделялся Энтони Дэвис, набравший 31 очко.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил матч из-за травмы.
«Лейкерс» потерпели четвертое поражение подряд.
НБА. Результаты игрового дня
«Детройт» — «Юта» 111:119 (32:34, 26:30, 30:26, 23:29)
«Кливленд» — «Нью-Орлеан» 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29)
«Мемфис» — «Индиана» 116:103 (35:22, 23:34, 28:21, 30:26)
«Оклахома-Сити» — «Клипперс» 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23)
«Чикаго» — «Сан-Антонио» 114:95 (27:28, 25:20, 25:22, 37:25)
«Милуоки» — «Орландо» 118:114 (28:31, 31:25, 32:26, 27:32)
«Миннесота» — «Лейкерс» 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28)
«Портленд» — «Вашингтон» 117:118 (24:33, 30:34, 26:26, 37:25)