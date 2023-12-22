ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересСуперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • 09:48
    • «Оклахома» выиграла у «Клипперс», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»
  • 08:48
    • Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии
  • 08:23
    • Головин вошел в команду лучших игроков первой части чемпионата Франции
  • 08:12
    • «Барселона» проиграла мексиканской «Америке»
    Все новости спорта

    «Оклахома» выиграла у «Клипперс», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»

    Баскетбол НБА Детройт Пистонс Юта Джаз Кливленд Кавальерс Мемфис Гриззлиз Индиана Пэйсерс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Клипперс Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Оклахома» прервала победную серию «Клипперс» из девяти матчей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оклахома» прервала победную серию «Клипперс» из девяти матчей

    «Оклахома-Сити» одержала домашнюю победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23).

    Атакующий защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко и сделал 8 подборов.

    В составе «Клипперс» самым результативным стал Джеймс Харден, в активе которого 23 очка.

    «Оклахома» прервала победную серию «Клипперс» из девяти матчей.

    «Миннесота» выиграла на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28).

    Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс к 27 очкам добавил 7 подборов. Еще 21 очко хозяевам принес Карл-Энтони Таунс.

    В калифорнийской команде выделялся Энтони Дэвис, набравший 31 очко.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил матч из-за травмы.

    «Лейкерс» потерпели четвертое поражение подряд.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Детройт» — «Юта» 111:119 (32:34, 26:30, 30:26, 23:29)

    «Кливленд» — «Нью-Орлеан» 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29)

    «Мемфис» — «Индиана» 116:103 (35:22, 23:34, 28:21, 30:26)

    «Оклахома-Сити» — «Клипперс» 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23)

    «Чикаго» — «Сан-Антонио» 114:95 (27:28, 25:20, 25:22, 37:25)

    «Милуоки» — «Орландо» 118:114 (28:31, 31:25, 32:26, 27:32)

    «Миннесота» — «Лейкерс» 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28)

    «Портленд» — «Вашингтон» 117:118 (24:33, 30:34, 26:26, 37:25)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •