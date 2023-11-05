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    Звезда НБА Дюрант считает новичка Вембаньяму невероятным талантом

    Баскетбол НБА Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс
    Нападающий «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился своими впечатлениями об игре французского новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, который был первым номером драфта-2023.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    «Когда он прыгнул и заблокировал мяч, я подумал, что я ни за что не смогу приблизиться к этому… Я просто буду стараться играть жёстче и бороться. Либо тебе придётся фолить на нём, либо он просто забьёт свой бросок, а все его промахи зависят лишь от исполнения.

    Он совершенно другой, он отличается от всех. Он высокий, атлетичный, подвижный. К тому же он умеет бросать и он обладает множеством навыков», — сказал Дюрант на пресс-конференции после матча с «Сан-Антонио».

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