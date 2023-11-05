Звезда НБА Дюрант считает новичка Вембаньяму невероятным талантом

Нападающий «Финикс Санз»поделился своими впечатлениями об игре французского новичка «Сан-Антонио Спёрс», который был первым номером драфта-2023.

«Когда он прыгнул и заблокировал мяч, я подумал, что я ни за что не смогу приблизиться к этому… Я просто буду стараться играть жёстче и бороться. Либо тебе придётся фолить на нём, либо он просто забьёт свой бросок, а все его промахи зависят лишь от исполнения.

Он совершенно другой, он отличается от всех. Он высокий, атлетичный, подвижный. К тому же он умеет бросать и он обладает множеством навыков», — сказал Дюрант на пресс-конференции после матча с «Сан-Антонио».

Виктор Вембаньяма мощно ворвался в НБА, повторив рекорд 20-летней давности легендарного Шакила О’Нила по количеству очков и блок-шотов в первых пяти матчах. Многие специалисты считают, что 19-центровой один из сильнейших игроков, которые пришли в НБА за последние десятилетия.