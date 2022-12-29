«Лейкерс» проиграли «Майами», «Бруклин» выиграл десятый матч подряд

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, набравший 28 очков.
Форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 26 баллов и 16 подборов. У «Атланты» 24 очка набрал Деджонте Мюррей.
«Нетс» одержали десятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
В другом матче «Лейкерс» уступили «Майами» со счетом 98:112.
По 27 очков набрали игрок «Хит» Джимми Батлер и форвард «озерников» Леброн Джеймс.
Остальные результаты дня:
«Вашингтон» — «Финикс» 127:102 (36:21, 28:34, 29:29, 34:18)
«Детройт» — «Орландо» — 121:101 (27:23, 39:24, 26:30, 29:24)
«Чикаго» — «Милуоки» — 119:113 OT (28:32, 29:23, 22:27, 27:24, 13:7)
«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 119:118 (24:28, 25:27, 37:33, 33:30)
«Сакраменто» — «Денвер» — 127:126 (24:40, 38:35, 32:30, 33:21)
«Голден Стэйт» — «Юта» — 112:107 (27:37, 27:22, 34:35, 24:13)