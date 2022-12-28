«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Йорк», «Орландо» уступил «Лейкерс»

переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 126:121 ОТ (28:30, 27:33, 27:29, 33:23, 11:6). «Маверикс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, который в составе победителей оформил трипл-дабл — 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

Отметим, что Дончич побил личные рекорды и по числу очков, и по числу подборов в одной встрече НБА. Также 23-летний словенец стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл с 60 очками и 20 подборами.

«Даллас» идет на седьмом месте в Западной конференции. «Никс» располагается на шестой строчке в Восточной конференции.

В другом поединке «Орландо» на своем паркете проиграл «Лейкерс» со счетом 110:129 (27:33, 28:32, 28:27, 27:37).

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 28 очков.

«Лос-Анджелес» благодаря этой победе прервал серию из четырех поражений подряд в лиге.

Остальные результаты дня:

«Бостон» — «Хьюстон» — 126:102 (22:21, 34:28, 36:32, 34:21)

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 116:111 (32:30, 35:26, 27:29, 22:26)

«Торонто» — «Клипперс» — 113:124 (29:27, 27:33, 26:37, 31:27)

«Индиана» — «Атланта» — 129:114 (30:27, 34:27, 32:32, 33:28)

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 130:114 (38:33, 32:27, 25:33, 35:21)

«Мемфис» — «Финикс» — 108:125 (22:23, 27:42, 31:32, 28:28)

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 110:105 (37:26, 28:26, 24:26, 21:27)

«Сакраменто» — «Денвер» — 106:113 (32:20, 24:27, 27:32, 23:34)