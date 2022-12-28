ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваИтоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой?
  • 00:56
    • «МЮ» разгромил «Ноттингем Форест», у Рашфорда гол и ассист
    Все новости спорта

    «Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Йорк», «Орландо» уступил «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз Шарлотт Хорнетс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Хьюстон Рокетс Орландо Мэджик Лос-Анджелес Лейкерс
    «Даллас» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:121 ОТ (28:30, 27:33, 27:29, 33:23, 11:6). «Маверикс» одержали четвертую победу подряд.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, который в составе победителей оформил трипл-дабл — 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

    Отметим, что Дончич побил личные рекорды и по числу очков, и по числу подборов в одной встрече НБА. Также 23-летний словенец стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл с 60 очками и 20 подборами.

    «Даллас» идет на седьмом месте в Западной конференции. «Никс» располагается на шестой строчке в Восточной конференции.

    В другом поединке «Орландо» на своем паркете проиграл «Лейкерс» со счетом 110:129 (27:33, 28:32, 28:27, 27:37).

    Самым результативным игроком матча стал нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 28 очков.

    «Лос-Анджелес» благодаря этой победе прервал серию из четырех поражений подряд в лиге.

    Остальные результаты дня:

    «Бостон» — «Хьюстон» — 126:102 (22:21, 34:28, 36:32, 34:21)
    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 116:111 (32:30, 35:26, 27:29, 22:26)
    «Торонто» — «Клипперс» — 113:124 (29:27, 27:33, 26:37, 31:27)
    «Индиана» — «Атланта» — 129:114 (30:27, 34:27, 32:32, 33:28)
    «Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 130:114 (38:33, 32:27, 25:33, 35:21)
    «Мемфис» — «Финикс» — 108:125 (22:23, 27:42, 31:32, 28:28)
    «Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 110:105 (37:26, 28:26, 24:26, 21:27)
    «Сакраменто» — «Денвер» — 106:113 (32:20, 24:27, 27:32, 23:34)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Выезд в Казань поможет «Магнитке» прервать серию поражений
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • На льду ЦСКА питерцы отомстят за недавнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Спортинг — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вашингтон — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  4.34
  • Экспресс 29 декабря
  • Завтра в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Марсель — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •