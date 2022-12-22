«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАразгромилсо счетом 143:113 (46:17, 45:34, 18:28, 34:34).

«Нетс» набрали 91 очко в первой половине — это новый рекорд клуба и третий результат в истории.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 27 очков. Кайри Ирвинг не принимал участия во встрече. У «воинов» не играли Стефен Карри и Клэй Томпсон.

«Бруклин» одержал седьмую победу подряд. «Голден Стэйт» потерпел второе крупное поражение кряду.

В параллельном матче «Сакраменто» обыграл «Лейкерс» — 134:120 (25:26, 41:32, 40:28, 28:34).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 31 очко.

Литовский форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 13 очков, 21 подбор и 12 передач.

Другие результаты дня:

«Кливленд» — «Милуоки» — 114:106 (35:20, 25:22, 33:35, 21:29)

«Миннесота» — «Даллас» — 99:104 (31:29, 21:22, 22:24, 25:29)

«Бостон» — «Индиана» — 112:117 (22:42, 21:29, 42:29, 27:17)

«Клипперс» — «Шарлотт» — 126:105 (37:19, 34:21, 26:34, 29:31)

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 106:113 (27:28, 26:35, 27:24, 26:26)

«Оклахома» — «Портленд» — 101:98 (22:32, 27:22, 29:24, 23:20)

«Атланта» — «Чикаго» — 108:110 (25:30, 26:31, 26:20, 31:29)

«Филадельфия» — «Детройт» — 113:93 (37:29, 26:22, 29:27, 21:15)

«Хьюстон» — «Орландо» — 110:116 (31:25, 33:29, 23:31, 23:31)