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    «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Сакраменто»

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    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 143:113 (46:17, 45:34, 18:28, 34:34).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    «Нетс» набрали 91 очко в первой половине — это новый рекорд клуба и третий результат в истории.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 27 очков. Кайри Ирвинг не принимал участия во встрече. У «воинов» не играли Стефен Карри и Клэй Томпсон.

    «Бруклин» одержал седьмую победу подряд. «Голден Стэйт» потерпел второе крупное поражение кряду.

    В параллельном матче «Сакраменто» обыграл «Лейкерс» — 134:120 (25:26, 41:32, 40:28, 28:34).

    Самым результативным игроком встречи стал баскетболист команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 31 очко.

    Литовский форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 13 очков, 21 подбор и 12 передач.

    Другие результаты дня:

    «Кливленд» — «Милуоки» — 114:106 (35:20, 25:22, 33:35, 21:29)
    «Миннесота» — «Даллас» — 99:104 (31:29, 21:22, 22:24, 25:29)
    «Бостон» — «Индиана» — 112:117 (22:42, 21:29, 42:29, 27:17)
    «Клипперс» — «Шарлотт» — 126:105 (37:19, 34:21, 26:34, 29:31)
    «Нью-Йорк» — «Торонто» — 106:113 (27:28, 26:35, 27:24, 26:26)
    «Оклахома» — «Портленд» — 101:98 (22:32, 27:22, 29:24, 23:20)
    «Атланта» — «Чикаго» — 108:110 (25:30, 26:31, 26:20, 31:29)
    «Филадельфия» — «Детройт» — 113:93 (37:29, 26:22, 29:27, 21:15)
    «Хьюстон» — «Орландо» — 110:116 (31:25, 33:29, 23:31, 23:31)

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