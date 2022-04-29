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    «Филадельфия» и «Финикс» вышли во второй раунд плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Финикс Санз Торонто Рэпторс
    «Филадельфия» обыграла «Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 132:97 (34:29, 28:32, 37:17, 33:19).

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Джеймс Харден набрал 22 очка и сделал 15 результативных передач.

    У проигравших дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов сделал Крис Буше, еще 24 очка заработал Паскаль Сиакам.

    Таким образом, «Севенти Сиксерс» выиграли серию — 4:2. Во втором раунде «Филадельфия» встретится с «Майами», который ранее переиграл «Атланту» (4:1). Первая игра состоится 3 мая.

    В другом противостоянии «Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 115:109 (28:28, 30:20, 34:27, 33:24).

    Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, который набрал 33 очка, реализовав все 14 бросков с игры.

    У проигравших дабл-дабл из 21 очка и 11 передач оформил Брэндон Ингрэм.

    Таким образом, «Санз» выиграли серию со счетом 4:2 и вышли в полуфинал Западной конференции. Там «Финикс» сыграет с победителем серии «Даллас» — «Юта». «Маверикс» ведут 3:2.

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