Ватутин — Боломбою: Твои высказывания будут еще одним поводом для судебного разбирательства

Президентответил центровому команды

Ранее Боломбой отреагировал на требования московского клуба по действующему контракту, написав в своем инстаграм-аккаунте: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь».

«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись — в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься — нам было приятно сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо.

Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим.

Речь о публикации в социальных сетях официальной переписки между ЦСКА и твоим агентом.

Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания.

Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет еще одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия», — заявил Ватутин «Матч ТВ».

Напомним, что 28 февраля Боломбой покинул расположение ЦСКА, как сообщила пресс-служба армейцев — «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями».

Клуб сообщил, что хоть действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но он с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов.

Статус соглашений с игроками предполагалось решить, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.