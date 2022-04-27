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    Боломбой жёстко отреагировал на требование ЦСКА вернуться в команду

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ Евролига
    Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой дал комментарий по поводу письма, которое его агенту прислала вице-президент клуба Наталия Фураева.

    Джоэл Боломбой
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    Джоэл Боломбой

    В письме сообщается, что игрок должен вернуться в расположение клуба не позже 1 мая, иначе клуб будет расценивать действия Боломбоя как нарушение трудового соглашения.

    Также клуб сообщил, что лишает Боломбоя 1 процента годовой зарплаты за каждый из последних семи матчей Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30 процентов.

    Таким образом, игрок должен вернуть клубу 7 процентов своей годовой зарплаты до уплаты налогов, а также переплату, которую получил агент.

    В письме ЦСКА просит подтвердить вышеперечисленные требования до 28 апреля и в случае отрицательного ответа или отсутствия ответа будет вынужден обратиться в суд.

    «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путём угроз и наказаний.

    Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что всё понимаете и что мы можем уехать», — написал Боломбой в своих социальных сетях.

    Боломбой является уроженцем Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство и дебютировал за сборную страны.

    Напомним, что 28 февраля центровой покинул расположение ЦСКА, как сообщила пресс-служба армейцев — «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями».

    Клуб сообщил, что хоть действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но он с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов.

    Статус соглашений с игроками предполагалось решить, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.

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