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    «Милуоки» и «Финикс» начали с побед свои серии в плей-офф НБА

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    «Милуоки» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Чикаго» со счетом 93:86 (34:21, 17:22, 23:28, 19:15).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. Еще 18 очков заработал Брук Лопес.

    У проигравших по дабл-даблу сделали Никола Вучевич (24 очка, 17 подборов) и Зак Лавин (18 очков, 10 подборов), также 18 очков набрал Демар Дерозан.

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 21 апреля.

    Также «Финикс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 110:99 (28:16, 25:18, 26:37, 31:28).

    Самый результативным игроком у «Финикса» стал Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 передач. Еще 25 очков набрал Девин Букер.

    У «Пеликанс» 25 очков заработал Си Джей Макколлум, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл — 18 очков и 25 подборов.

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 20 апреля.

    Еще в одной игре «Бостон» победил «Бруклин» со счетом 115:114 (29:28, 32:33, 35:24, 19:29).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 39 очков.

    Второй матч серии пройдет 21 апреля.

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