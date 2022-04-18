«Милуоки» и «Финикс» начали с побед свои серии в плей-офф НБА

Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. Еще 18 очков заработал Брук Лопес.
У проигравших по дабл-даблу сделали Никола Вучевич (24 очка, 17 подборов) и Зак Лавин (18 очков, 10 подборов), также 18 очков набрал Демар Дерозан.
Счет в серии стал 1:0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 21 апреля.
Также «Финикс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 110:99 (28:16, 25:18, 26:37, 31:28).
Самый результативным игроком у «Финикса» стал Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 передач. Еще 25 очков набрал Девин Букер.
У «Пеликанс» 25 очков заработал Си Джей Макколлум, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл — 18 очков и 25 подборов.
Счет в серии стал 1:0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 20 апреля.
Еще в одной игре «Бостон» победил «Бруклин» со счетом 115:114 (29:28, 32:33, 35:24, 19:29).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 39 очков.
Второй матч серии пройдет 21 апреля.